В Москве с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Новые Черёмушки» и «Октябрьская» в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

«С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями «Новые Черёмушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на участке будут проводиться работы по прокладке новой теплосети.