С контейнерной площадки на Лужской убрали кучу мусора

19.12.2023 Сотрудники «Жилищника» привели в порядок контейнерную площадку по адресу: улица Лужская, дом 11. Об этом сегодня сообщили в ГБУ «Жилищник Молжаниновского района». «Специалисты провели работы по уборке и вывозу мусора с указанной территории. В настоящее время территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии», — отметили в организации. Ранее жители района пожаловались на скопление мусора на контейнерной площадке. Проблему оперативно устранили. Напоминаем, что рассказать о замеченной проблеме в сфере ЖКХ жители Молжаниновского района могут, позвонив в редакцию нашей газеты по телефону «Горячей линии»: (499) 647-6831.