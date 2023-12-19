Сергунина подвела итоги первой Московской недели красоты

В столице завершилась первая Московская неделя красоты. В центральном выставочном зале «Манеж» косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания презентовали 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

© пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

— За четыре дня программу посетили больше 170 тысяч жителей и гостей города. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта «Сделано в Москве», — рассказала она.

По словам заместителя столичного мэра, стенд проекта «Сделано в Москве» объединил 19 компаний, еще 35 — разместили свою продукцию на индивидуальных витринах.

В деловую программу вошло около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.

Сергунина 29 ноября рассказала, что международный рынок одежды и аксессуаров видоизменяется на постоянной основе и сейчас в нем появились свободные ниши, которые могут быть заняты брендами из стран BRICS+. Открывшийся 28 ноября в столице форум является наглядным примером заинтересованности стран в обмене опытом и укреплении позиций в этой сфере.