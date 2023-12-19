Участок между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" закроют с 3 по 8 января

Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро будет временно закрыт с 3 по 8 января 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса. Отмечается, что в это время ПАО "МОЭК" проведет работы по прокладке новой теплосети. Она пройдет в том числе рядом с метро. Движение на участке ограничивают для безопасности пассажиров и по просьбе компании. Движение будет закрыто в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно, уточнили в сообщении. Вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы КМ, также бесплатным будет повторный вход в метро. Пассажирам напомнили, что маршруты можно построить через БКЛ, пересев с нее на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро, МЦК, Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую и регулярные маршруты наземного транспорта. В ведомстве призвали заранее выбирать альтернативные маршруты. В период ограничений на участке будут дежурить сотрудники ЦОМП, они подскажут, как добраться до необходимой станции, заключили в тексте. Также с 18 декабря 2023 года на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метрополитена поочередно закрывают некоторые выходы. Ограничения продлятся до 13 января 2024 года. Помимо этого, эскалатор на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закрыт на ремонт с 18 по 23 декабря 2023 года.