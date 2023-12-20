В МФЦ района Некрасовка расскажут о роли сказок в воспитании детей

20.12.2023. Центры госуслуг и Главархив подготовили новую выставку «Сказка — первый наставник». Посмотреть ее можно в офисе «Мои документы» района Некрасовка и онлайн на сайте Главархива. Экспозиция рассказывает о видах сказок и их значении в воспитании детей. Посетители увидят инфографику, узнают интересные факты об играх, поучаствуют в викторине для всей семьи. Кроме того, гости услышат архивные аудиоматериалы, посмотрят видеозаписи о персонажах русских народных сказок. Экспозиция «Сказка — первый наставник» завершит серию выставок 2023 года, посвященных Году педагога и наставника. Посетить ее можно в любое удобное время в часы работы центра госуслуг в районе Некрасовка: ул. Маресьева, 1.