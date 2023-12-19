Сергунина: Более 170 тыс. человек посетили первую Московскую неделю красоты

В столице завершилась первая Московская неделя красоты, которую посетили более 170 тыс. человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«За четыре дня программу посетили больше 170 тыс. жителей и гостей города. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта «Сделано в Москве», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что стенд проекта «Сделано в Москве» объединил 19 компаний, еще 35 – разместили свою продукцию на индивидуальных витринах. В деловую программу вошло около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.

«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», – отметила Наталья Сергунина.