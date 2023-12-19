В Молжаниновском продлят проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

19.12.2023 Сергей Собянин принял решение о продлении в 2024 году проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Возможностями этого проекта могут воспользоваться и жители Молжаниновского района. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте мэра Москвы. «В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике», — уточняется в сообщении. Диспансерное наблюдение граждан, страдающих хронической сердечной недостаточностью, призвано повысить эффективность лечения и тем самым снизить либо отсрочить наступление тяжких последствий. Напомним, что в этом году в пятиэтажном здании на Синявинской улице открылись новые филиалы городской поликлиники №45 и детской городской поликлиники №133.