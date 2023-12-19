За пациентами с сердечной недостаточностью из Дмитровского продолжат пристальное наблюдение

19.12.2023. В 2024 году в больницах Дмитровского района будет продолжен проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. — В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике, — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы. В цифровом сервисе ЕМИАС («Диспансерное наблюдение») врачи видят, например, что пациент вызывал скорую и, если необходимо, могут пригласить его на прием, провести дополнительные исследования, консультации специалистов и скорректировать терапию. Отметим, что в районе Дмитровский расположена ГКБ им. Вересаева.