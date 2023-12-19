В Москве гости фестиваля "Путешествие в Рождество" получат бесплатные подарки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве получат бесплатно подарки от электронных проектов "Активный гражданин" и "Город заданий". Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Миллион призов" подготовил подарки для пользователей проектов "Активный гражданин", "Город заданий" и "Электронный дом". Их можно получить в специальных павильонах "Миллион призов", они расположены на 10 площадках фестиваля. Для того чтобы получить подарок, необходимо быть пользователем мобильных приложений проектов "Активный гражданин", "Город заданий" и "Электронный дом", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также самых активных участников проекта "Активный гражданин" ждут особенные подарки. Еще подготовлены отдельные сюрпризы для тех, кто выполнит специальные праздничные задания от проекта "Город заданий". Они отмечены на сайте проекта тегом "Фестиваль". Участникам предлагают посетить значимые мероприятия и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" - например, ледовый каток, квесты по чайным традициям и другие.

Помимо подарков пользователи могут получить до 1,5 тыс. городских баллов за выполнение всех заданий, связанных с фестивалем.