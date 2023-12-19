Цикл лекций об архитектуре бывших стран СССР пройдет на ВДНХ с 20 декабря. В программе пять лекций, первую из них посвятят архитектуре 1960–1980-х годов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«20 декабря на ВДНХ начинается совместный проект главной выставки страны и образовательной компании «Глазами инженера» – «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ». В программе пять лекций, которые будут посвящены строительному искусству Еревана, Алма-Аты, Ташкента, Минска и Баку. Их прочтут известные историки архитектуры, каждое мероприятие будет проходить в национальных павильонах Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана», – говорится в сообщении.