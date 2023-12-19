Посетители Московского зоопарка смогут ориентироваться на его территории при помощи Telegram-бота
Цифровой туристический сервис Russpass создал Telegram-бота, который поможет ориентироваться посетителям на территории Московского зоопарка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Умный навигатор позволяет определить расположение вольеров 11 животных и узнать больше об обитателях старейшего зоопарка России.Меню бота предлагает пользователям найти вольер манула Тимофея – символа Московского зоопарка, панды Диндин и ее детеныша, жирафа Липы, семьи капибар, пингвинов Гумбольдта и других обитателей. Зообот также расскажет интересные факты о них. Например, сколько килограммов набирает к зиме манул Тимофей, где больше всего любит отдыхать тигр Степан, какое хобби у орангутана», – говорится в сообщении.
Отмечается, что вольер каждого животного отмечен на нескольких онлайн-картах – посетитель может открыть удобный ему сервис и проложить маршрут. Кроме того, умный навигатор подскажет, где в зоопарке можно перекусить.
«Кроме того, меню бота включает несколько полезных ссылок, например на статью «Russpass журнала», подготовленную к запуску бота. Она позволяет заглянуть в закулисье зоопарка и погрузиться в непростую работу киперов, ветеринаров, исследователей. Еще читатели узнают об обитателях центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Материал содержит полезные советы для посетителей: например, когда лучше приходить, чтобы увидеть, как принимает ванну гималайский мишка», – говорится в материале.