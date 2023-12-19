Отменяются трехдневные изменения расписания поездов на Ленинградском направлении

19.12.2023. Движение пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) 19, 20 и 23 декабря будет осуществляться штатно. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Изменения в расписании 19, 20 и 23 декабря на Казанском и Ленинградском направлениях D3 отменены, поезда поедут по привычному расписанию, — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее планировалось по очереди закрывать пути между Казанским вокзалом и Перово, а также на Митьково для развития инфраструктуры на Казанском вокзале и Митьково. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на информационных стендах станций, на сайте перевозчика и в мобильном приложении.