В Москве ожидаются дождь и до 4 градусов тепла во вторник

Облачная погода, снег, дождь, мокрый снег, гололедица и температура воздуха до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на среду - до плюс 1 градуса. Местами гололед и налипание мокрого снега.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит примерно 739 мм ртутного столба.