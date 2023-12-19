Занятия по фигурному катанию проводят в парке «Дубки»

19.12.2023. В парке «Дубки» проводят бесплатные занятия по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. — Дважды в месяц по средам (точное расписание опубликовано на сайте парка) с 16:00 до 17:00 занятия по фигурному катанию проводятся в парке «Дубки». Они предназначены для взрослых и детей старше пяти лет. Для участия надо предварительно зарегистрироваться. Тренировки проводятся бесплатно, приобретать билеты на каток не нужно, — отметили в пресс-службе. В парке работает пункт проката, где можно взять в аренду коньки. Ледовая площадка располагается у входа в парк с улицы Немчинова.