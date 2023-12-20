У следующего через Кузьминки автобуса 655 появится новая остановка

20.12.2023. С 23 декабря добавляется новая остановка у следующих через район Кузьминки автобусов м79, 655 и с711. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. «С 23 декабря добавляется остановка „Самаркандский бульвар“ для автобусов м78, м79, 655 и с711 в сторону Ташкентской улицы», — уточнили в пресс-службе. С актуальными изменениями маршрутов городского пассажирского транспорта можно также ознакомиться на официальном сайте Мосгортранса или в мобильном приложении.