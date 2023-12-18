Московский губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Акунина

Московский губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте театра.

Уточняется, что отменяются спектакли, запланированные на 15 декабря, 19 января, 29 февраля и 31 марта.

«Приносим свои извинения. Билеты можно сдать по месту приобретения», – говорится в сообщении.

В основе спектакля – роман Бориса Акунина «Левиафан», третья книга из серии исторических детективов об Эрасте Фандорине.