Синоптик Шувалов озвучил прогноз погоды на выходные в Москве

Руководитель Прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что Москву снова ждет похолодание и сильные снегопады. К выходным температура воздуха снизится до минус 4-6 градусов. По прогнозу погоды в субботу столицу заметет снегом: метеоролог предполагает, что выпадет до 10 миллиметров осадков.

Температура выше нуля сохранится до субботы. Морозы доберутся до Москвы к воскресенью. Атмосферное давление продолжит падать, как сообщил синоптик. Поэтому людям с высокой метеочувствительностью нужно быть внимательными к своему здоровью.

Снежная стихия, которая накрыла столицу до оттепели, была отмечена метеорологами как одна из самых сильных с 40-х годов. Высота снежного покрова достигла исторического максимума – 38 сантиметров. Этот показатель превысил рекорд 1941 года на два сантиметра. Самая снежная территория в столице – район МГУ. Там высота снежного покрова была равна 49 сантиметрам. Прогноз погоды на выходные не обещает повторения предыдущего сценария, однако захватить с собой зонт и перчатки при выходе на улицу не помешает.

Сильные снегопады на территорию центральной России принес циклон "Ваня". Он появился над территорий восточной Европы, после чего направился к берегам Балтики и присоединился к атлантическому циклону.