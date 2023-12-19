Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» получат призы от цифровых проектов

Цифровые проекты Москвы подготовили новогодние подарки для посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в департаменте информационных технологий города.

Фестиваль открылся в столице 15 декабря. На десяти площадках появились павильоны проекта «Миллион призов», в которых участники проектов «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Город заданий» смогут получить подарки. А те посетители мероприятия, кто сможет выполнить задачи организаторов, получат дополнительные призы.

«Путешествие в Рождество» продлится до 8 января. Любой житель столицы сможет посетить фестиваль и получить баллы за участие в мероприятиях. Так, за выполнение каждого задания начислят 500 баллов.

На 27 площадках фестиваля пройдет «Рождественский квест», который познакомит всех желающих с историей чаепития и чайными традициями России и мира. Помимо этого, мероприятие «Самый сильный» пройдет в разных округах города. На 26 площадках посетители смогут показать себя в состязаниях по отжиманиям, приседаниям, прыжкам через скакалку и дартсу, передает официальный сайт мэра Москвы.