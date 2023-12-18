Рисунки пяти москвичей станут новогодними открытками

Рисунки пяти жителей столицы станут новогодними коллекционными открытками. Это работы победителей международного конкурса «Нарисуй Елку Победы». Об этом в понедельник, 18 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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— Так, работа 11-летней Полины Неводиной заняла второе место в номинации 9–11 лет, работа 14-летней Анастасии Бурнашевой заняла второе место в номинации 12–14 лет, работа 15-летней Софьи Герасименко заняла второе место в номинации 15–17 лет, работа 51-летней Ларисы Сабировой заняла третье место в номинации от 18 лет, — говорится в сообщении.

Организаторы конкурса поздравили победивших участников и выразили им благодарность за участие в создании новогодних поздравлений. В этом году количество работ составило свыше 22 тысяч. Авторы рисунков присылали свои работы со всей России, а также из Белоруссии, Молдовы и других стран.

В рамках конкурса авторы изобразили, как встречали Новый год в период Великой Отечественной войны, как украшали елку и делали елочные игрушки своими руками. Лучшие работы, которые отберет экспертное жюри, будут напечатаны и станут лимитированной серией праздничных открыток. Церемония награждения пройдет 22 декабря, победителей поздравит главный Дед Мороз столицы.