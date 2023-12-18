Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Москва заняла первое место в конкурсе за звание "Столица детского туризма". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале. Градоначальник отметил, что конкурсанты презентовали свои предложения по развитию детского туризма в своем городе на будущий год. "Этим летом Москва приняла 1 миллион юных туристов. У нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы "Москвариум", первый в России крытый парк развлечений "Остров мечты", больше 400 музеев", – говорится в его публикации. Собянин также напомнил, что в октябре столичные проекты "Город открытий" и "Играй в Москву" получили премию "Маршрут года". Мэр обратил внимание, что развитие городского туризма продолжается. Так, по его словам, в 2024 году в Москве хотят создать Детский совет по туризму, в составе которого будут школьники. Ребята помогут продумать новые увлекательные маршруты, резюмировал Собянин. Ранее результаты исследования одной из компаний по бронированию отелей показали, что Москва осталась самым популярным российским направлением для отдыха в новогодние праздники. В 2023 году на столицу приходится более 25% заказов, что на 15% меньше предыдущего года. Билет в один конец до Москвы в среднем стоит 8 800 рублей. На втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Сочи, куда планируют отправиться 11 и 7,4% россиян соответственно.