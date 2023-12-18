Собянин: Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание «Столица детского туризма»

«Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание «Столица детского туризма». Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год», – написал Собянин. Он уточнил, что только этим летом Москва приняла миллион юных туристов.

«Но у нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум», первый в России крытый парк развлечений «Остров мечты», больше 400 музеев», – отметил мэр. Также он подчеркнул, что в октябре два московских проекта были отмечены Всероссийской премией «Маршрут года»: образовательно-туристический проект «Город открытий» и программа «Играй в Москву». «В следующем году планируем создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет. В частности, ребята помогут создать оригинальные маршруты по столице», – заключил Собянин.