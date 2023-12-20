Для подростков из Хорошево-Мневников проведут новогоднее мероприятие

20.12.23. 20 декабря семейный центр «Согласие» приглашает всех желающих на новогоднюю шоу-программу для подростков «Новый год к нам мчится». Начало мероприятия – в 17:30. «В рамках шоу ребята смогут весело провести время в компании своих друзей. В программе ожидаются разнообразные викторины, конкурсы и забавы, которые подарят участникам море веселья и хорошего настроения. Основная цель этого мероприятия – помочь подросткам адаптироваться в общении со сверстниками и расширить свой круг общения», – рассказали организаторы. Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.9. Телефон для связи: 8-495-491-33-24. Мероприятие 12+.