Москвичам назвали срок окончания оттепели

Оттепель в Москве продлится до конца текущей недели. Срок окончания теплой погоды жителям столицы назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

«Оттепель в Москву пришла надолго — атлантическое тепло здесь обосновалось практически на всю неделю, по субботу включительно», — заявил синоптик.

Он добавил, что большую часть времени температура будет положительной — от нуля до двух градусов тепла.

Похолодание ожидается в воскресенье — столбик термометра опустится до отметки минус два — минус четыре градуса. Ночные заморозки до минус двух градусов наступят только в четверг и пятницу. Москвичам не стоит ожидать мощного ветра — его скорость не превысит восьми метров в секунду, хотя отдельные порывы могут достигнуть 11-12 метров в секунду.

При этом прогнозы показывают, что почти каждый день в течение недели в столице будут наблюдаться осадки. В основном это будет мокрый снег или дождь.