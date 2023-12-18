Третьяковская галерея достигла допандемийных показателей посещаемости в 2023 году
Государственная Третьяковская галерея достигла допандемийных показателей посещаемости, с начала 2023 года в ней побывали более 2 млн человек. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева в ходе стратегической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
«У нас на сегодняшний день более 2 млн человек посетителей, которые пришли на выставки и основные экспозиции Третьяковской галереи. Мы достигли за этот год допандемийных показателей, что нам кажется важным», – сказала Проничева.
Она также отметила увеличение аудитории Третьяковской галереи в социальных сетях учреждения.