На юго-востоке столицы появится производство изделий из термодревесины

Один из крупнейших в России производителей изделий из термодревесины откроет промышленное предприятие на юго-востоке столицы. Город заключил с инвестором договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год.

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«Договор аренды заключен с компанией “Термодекинг МСК”, которая создаст в районе Выхино-Жулебино производство деревянных модулей для строительства в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город выделил инвестору землю по льготной ставке. Трудоустроиться на предприятие смогут 150 человек», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках антикризисной поддержки бизнеса с марта 2022 года город предоставляет инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, землю в аренду по льготной ставке для создания или расширения производств.

Компания работает с 2003 года. За это время предприятие выпустило около 50 тысяч квадратных метров продукции.

«Земельный участок площадью 0,7 гектара на Ферганской улице предоставлен инвестору на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство предприятия площадью 10 тысяч квадратных метров и наладить выпуск продукции. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока договора аренды», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Планируется, что на новом предприятии будет выпускаться до 110 тысяч квадратных метров декинга — влагоустойчивых плиточных модулей из обработанной древесины, фасадных досок, напольного покрытия, паркета. Эти материалы применяются при строительстве террас и благоустройстве уличных пространств, отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Недавно земельный участок под строительство производства по ставке один рубль в год получил уже 25-й инвестор.

Москва — город с развитым производством. В столице работают почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых занято свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних, крупных предприятий и около 100 малых. Они выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику. Также компании активно внедряют инновации.