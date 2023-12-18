Снегопад — не помеха для медведицы Фани из Московского зоопарка, чтобы добыть себе еду. Кадрами поисков лакомства животного поделилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова в понедельник, 18 декабря.

— Наша целеустремленная Фаня: если киперы припрятали что-то вкусненькое в вольере, надо обязательно это добыть — при любых обстоятельствах, в любую погоду. И чем сложнее пищевая головоломка, тем интереснее, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах Фаня обыскивает каждый уголок своего вольера в поисках еды. Бесконечный снегопад для нее не помеха и медведица в конце концов находит, то что искала.

Недавно гендиректор зоопарка показала, как панда Диндин утащила свою дочь от зоологов. Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. Спустя четыре месяца Акулова поделилась кадрами с участием малышки панды, стоявшей на всех лапах.