«В любую погоду»: Московский зоопарк показал целеустремленную Фаню в поисках еды
Снегопад — не помеха для медведицы Фани из Московского зоопарка, чтобы добыть себе еду. Кадрами поисков лакомства животного поделилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова в понедельник, 18 декабря.
— Наша целеустремленная Фаня: если киперы припрятали что-то вкусненькое в вольере, надо обязательно это добыть — при любых обстоятельствах, в любую погоду. И чем сложнее пищевая головоломка, тем интереснее, — написала она в своем Telegram-канале.
На кадрах Фаня обыскивает каждый уголок своего вольера в поисках еды. Бесконечный снегопад для нее не помеха и медведица в конце концов находит, то что искала.
Недавно гендиректор зоопарка показала, как панда Диндин утащила свою дочь от зоологов. Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. Спустя четыре месяца Акулова поделилась кадрами с участием малышки панды, стоявшей на всех лапах.
В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд выбирают, когда им исполняется 100 дней. В настоящее время открыто голосование на платформе «Активный гражданин», на которой можно выбрать имя для малышки панды. В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч человек. Москвичам предложили на выбор 10 вариантов имен .