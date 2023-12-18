Москвичам рассказали о благоустройстве территории возле станции «Лианозово»

В столице завершилось благоустройство территории возле станции метро «Лианозово», расположенной в Северо-Восточном округе города. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская, — рассказал он.

В рамках благоустройства специалисты спрятали воздушные провода, расширили тротуары, обновили порядка сорока тысяч квадратных метров асфальта, создали более семидесяти новых машино-мест, а также обновили уличное освещение. На территории района также высадили более двадцати двух гектаров газона, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Сотрудники комплекса городского хозяйства также окончили работы по благоустройству территорий возле московского вокзала Марьина Роща. Они расширили пешеходную зону, установили современные остановки общественного транспорта и уличное освещение, а также создали новые детские площадки.