Власти Москвы оценили ситуацию с очередями из «скорых» у больниц

Рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Москве замедлился, ситуация находится под контролем. Об этом, реагируя на данные об очередях из скорых у инфекционных больниц столицы, сообщил Депздрав города. Lenta.ru
"Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону", — отметили в Депздраве. News.ru
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что очередь из автомобилей скорой помощи образовалась в инфекционных больницах №1 и №2 в Москве вечером 17 декабря. Газета.Ru