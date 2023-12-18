Власти Москвы оценили ситуацию с очередями из «скорых» у больниц

Рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Москве замедлился, ситуация находится под контролем. Об этом, реагируя на данные об очередях из скорых у инфекционных больниц столицы, сообщил Депздрав города. Lenta.ru

"Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону", — отметили в Депздраве. News.ru