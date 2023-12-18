18.12.2023 Жители Конькова присоединились к зимнему субботнику. Об акции рассказали в паблике районной управы в соцсети. Отмечается, что после прошедшего на минувшей неделе снегопада «Ваня» на территории района образовались большие сугробы. Сотрудники управы Конькова, административный персонал ГБУ «Жилищник района Коньково» и жители окрестных домов вышли на субботник. Совместными усилиями дворовые территории были очищены от снега и льда. В управе поблагодарили жителей района, принявших участие в акции, и пригласили всех желающих присоединиться к следующим субботникам. Фото: управа района Коньково