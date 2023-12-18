Торговый центр с гастропространством в Кузьминках достроят к весне

Работы по строительству торгового центра в районе Кузьминки планируется завершить в I квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как уточняется, объект строится в районе Кузьминки по адресу: ул. Зеленодольская, д. 42 (ЮВАО).

«Завершается строительство торгового центра в районе Кузьминки, его готовность оценивается в 94%. Открытие комплекса площадью 70 тыс. кв. м запланировано на I квартал следующего года», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

По словам заместителя мэра, возле здания будут высажены деревья и кустарники. В летнее время здесь обустроят цветники, рядом для удобства прохожих и посетителей установят 17 лавочек и девять велопарковок. Всего будет благоустроено почти 10 тыс. кв. м прилегающей территории. В трехэтажном здании предусмотрено 170 помещений. Здесь планируется открытие супермаркета, магазинов товаров для дома, одежды, детских магазинов и центров развлечений, а также гастрономического пространства под десятки концепций кафе и ресторанов.