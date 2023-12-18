Москвичей пригласили на грандиозные мероприятия в городских усадьбах

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы. Зима» горожане смогут провести новогодние праздники на детских елках, балах и других мероприятиях. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

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Регистрация на мероприятия открыта в новом новогоднем разделе сервиса Russpass. Участие в фестивале примут усадьбы со всей столицы. Например, в музее-заповеднике «Коломенское» для детей будут организованы праздничные елки с Дедом Морозом и другими любимыми героями. Почтовую открытку с поздравлением можно будет отправить в любую точку России из усадеб Мухиных, Васильчиковой, музеев-заповедников «Царицыно», «Остафьево», а также музея-усадьбы «Люблино».

Также в нескольких городских усадьбах пройдут экскурсии и театрализованные литературные чтения романа «Евгений Онегин» с профессиональными артистами, а в усадьбе Разумовского жители столицы смогут попасть на грандиозный бал-маскарад, где каждый гость получит маску, указано на официальном сайте мэра Москвы.