Метеоролог Старков: на этой неделе русская зима резко поменяла характер

В Москве и Московской области на этой неделе погода резко изменится, предупредил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. В столицу надолго пришла оттепель, суровые снегопады сменятся дождем и мокрым снегом, рассказал он в беседе с RT. "Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период", — отметил Старков. По его словам, температура воздуха будет превышать климатическую норму этого времени года на 5-8 градусов. Чаще всего она будет варьироваться от 0 до +3 градусов. При этом погода будет сопровождаться ветром и пониженным атмосферным давлением, временами будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Перемен стоит ждать не раньше будущих выходных, предупредил метеоролог. "По предварительным расчетам, в следующие выходные русская зима возьмет верх и температурный фон постепенно изменится в сторону отрицательных значений", — заключил он. Напомним, в центре погоды "Фобос" также отмечают, что на будущих выходных в Москву вернется зимняя погода. Сегодня в столице ожидаются слабые дожди и до +3 градусов.