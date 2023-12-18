Пять жилых корпусов по реновации начали возводить в районе Коптево

Видео дня

В районе Коптево по адресу Старокоптевский переулок, з/у 7, началось строительство пяти жилых корпусов для переселения по программе реновации.

— Четыре из них соединят стилобатом, а под землей оборудуют парковку для автомобилей. В настоящее время ведутся работы устройству монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей. На них установят металлические корзины для размещения кондиционеров. Входная группа будет оформлена витражным остеклением. В подземном уровне разместится стоянка для автомобилей.

В корпусах будет 864 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных — 145, двухкомнатных — 479, трехкомнатных — 216, четырехкомнатные — 24). Пятнадцать квартир предусмотрены для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первые этажи зданий сделают нежилыми, здесь разместятся вестибюли жилой части зданий, просторные лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят современные грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; установят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обустроят зону для тихого отдыха взрослых.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около одного миллиона жителей.