Москвичей предупредили о гололедице

Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Отмечается, что предупреждение будет действовать до 11:00 21 декабря. Помимо этого, в столице и Московской области введены предупреждения из-за налипания мокрого снега и гололеда – до 21:00 19 декабря, из-за ветра – до 23:00 19 декабря.

Также жителей столичного региона призвали подготовиться к интенсивным осадкам, которые ожидаются после 15:00 19 декабря. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на погоду влияет циклон.