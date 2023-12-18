Орлов: Система навигации делает общественный транспорт Москвы еще комфортнее

Система навигации в общественном транспорте столицы делает его использование более комфортным и простым. Такое мнение выразил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в понедельник, 18 декабря.

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— Крайне важно, что в Москве при проектировании навигации были применены единые стандарты, общий подход. Основной задачей было найти интуитивно понятное решение, которое помогает разобраться в считанные секунды. Именно так и появилась московская экосистема навигации в общественном транспорте, — отметил он.

По словам Орлова, в единые принципы навигации городского общественного транспорта включают в себя все элементы, благодаря которым пассажиры могут планировать маршрут: вывески, указатели, цветографические схемы, а также гайдлайны по их расположению и нанесению, передает агентство городских новостей «Москва».