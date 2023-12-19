Коммунальщики в Текстильщиках перешли на круглосуточный режим работы

19.12.2023. В Москве продолжается сильный снегопад. Сотрудники столичных коммунальных служб и инженерных компаний круглосуточно убирают город от снега. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, а также объектам социальной сферы и потребительского рынка. «В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Снег будет идти до конца недели, все городские службы продолжат работать в усиленном режиме. Напомним, жители Текстильщиков могут рассказать о проблемах в сфере ЖКХ по телефону единой диспетчерской службы: (495) 539-53-53.