Москва заключила с инвестором договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино»

Редевелопментом территории бывшей промзоны «Выхино» общей площадью 7,31 га займется «Группа Аквилон». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. «Заключен договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино» на юго-востоке столицы общей площадью 7,31 га. Реорганизацию участков проведет «Группа Аквилон». Инвестор построит свыше 160 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 15 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 247 млн руб. По итогам реализации проекта будет создано почти 700 рабочих мест», – приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. В пресс-службе уточнили, что территория находится между станциями метро «Выхино», «Рязанский проспект» и «Юго-Восточная». В настоящее время там расположены устаревшие склады, стоянка спецтехники, автоцентр и мастерская. «На реорганизуемой территории в течение семи лет будет возведено свыше 150 тыс. кв. м жилья, включая 40 тыс. кв. м для программы реновации. Инвестор также построит около 10 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Жители района Выхино-Жулебино получат обновленное многофункциональное городское пространство», – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана. Также в число общественно-деловых объектов войдет здание управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением. «Для «Группы Аквилон» застройка бывшей промышленной территории в районе Выхино-Жулебино – это интересная задача и новая возможность развития, которая появилась благодаря программе КРТ. В результате реализации такого масштабного проекта еще одна локация города приобретет современный облик, получит новое функциональное назначение и станет точкой притяжения общественной жизни в столице», – добавил генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Рогатых, слова которого приводятся в сообщении.