Все московские скорые полностью переоборудуют до конца года

В Москве полностью переоборудуют все машины скорой помощи в соответствии с программой полного оснащения по единому стандарту до конца 2023 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, с 2022 года для скорых закупили свыше 3,6 тысячи новой медицинской техники: 700 аппаратов ИВЛ, более 1,6 тысячи электрокардиографов, 1,2 тысячи дефибрилляторов-мониторов различных классов и другое оборудование. На это было потрачено более 2,5 миллиарда рублей.

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Закупленное оборудование планируется установить до конца декабря. «Это позволит нашим машинам, которые и так являются настоящими клиниками на колесах, стать еще более технологичными. Врачи смогут оказывать необходимую помощь прямо в машине, что повысит качество и скорость диагностики, а также эффективность медицинской помощи», — отметила Ракова.

Свыше 12 000 выездов осуществляют московские бригады скорой ежедневно

«Часто это случаи, угрожающие не только здоровью, но и жизни пациентов, — добавила Ракова. — Для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи в столице мы на постоянной основе обновляем оборудование в соответствии с единым стандартом. Он включает комплексный подход к оснащению современным и высокотехнологичным оборудованием, учитывает его амортизацию, профиль бригады и появление новых технологий».

Оборудование общепрофильных скорых позволяет оказать качественную медпомощь в большинстве случаев. Для этого у каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, портативный компрессорный ингалятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, медицинская укладка, в которой находится около 100 лекарств и 50 медизделий.

Помимо общепрофильных скорых, в Москве работают реанимационные, психиатрические, неврологические, кардиологические, нейрохирургические, инфекционные, педиатрические и другие бригады. Они оснащены дополнительным оборудованием и лекарствами по своим профилям.

Реанимационная машина скорой помощи необходима в особо тяжелых случаях и оснащена дополнительно аппаратом УЗИ, инфузоматом (специальным насосом для четкого дозирования лекарств), портативным анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови, устройством для автоматических компрессий, аппаратом ИВЛ экспертного класса.