У метро в Некрасовке открылся фестиваль «Путешествие в Рождество»

19.12.2023. Юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве. До 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок, в том числе — площадка в сквере у станции метро «Некрасовка». — Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам — в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне Специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков, — отметил мэр. Послания и подарки можно передать в павильоны «Москва помогает», которая работают на фестивальной площадке ежедневно с 11.00 до 21.00. Гостей «Путешествия в Рождество» в Некрасовке ждут тематические программы, а также творческие и кулинарные мастер-классы, уличная анимация и выступления творческих коллективов. С подробным расписанием мероприятий и событий можно ознакомиться на сайте проекта «Московские сезоны».