Посвященная героям благотворительной акции фотовыставка открылась в Измайловском парке

В Измайловском парке открылась фотовыставка «Добрая елка», ее героями стали подопечные некоммерческих организаций – участники одноименной благотворительной акции прошлого года, получившие заветные подарки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году москвичи сделали счастливее более 1 тыс. детей! Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается. А это значит, что будет еще больше добрых дел и исполненных желаний», – приводятся в сообщении слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

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Благодаря акции «Добрая елка» осуществилась мечта сестер Голиковых – подопечных фонда «Движение вверх». У обеих девочек диагностирован детский церебральный паралич. Вместе с мамой они побывали в Московской усадьбе Деда Мороза и познакомились с главным зимним волшебником. А Даниил Демидов из АНО «Лига мечты» получил в подарок микроскоп. Мальчик с аутизмом интересуется наукой и теперь сможет совершить больше новых открытий.

Отмечается, что исполнилось желание и Матвея Мушкарева из организации «Мамы-многодетки». В подарок от неравнодушных москвичей мальчик получил сноуборд. Матвей – младший из пяти детей в семье, он давно мечтал научиться кататься на доске.

«В этом году акция проходит вновь. Исполнить желания детей и подростков из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребят с особенностями развития можно с помощью ее сайта, а также так называемых добрых елок. Они размещены по всему городу: в парке «Зарядье», парке развлечений «Остров мечты», на катках проекта «Московские сезоны» и в других общественных местах. Любой неравнодушный москвич может зайти на сайт акции или снять шар с елки и заполнить специальную форму. С будущим дарителем свяжется оператор кол-центра, подтвердит заявку и ответит на все интересующие вопросы. После нужно дождаться звонка от представителя некоммерческой организации и договориться об удобной дате для передачи подарка подопечному. Акция продлится до 29 февраля», – говорится в материале.