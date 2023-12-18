Более 230 публикаций насчитывает библиотека портала потребителя. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Публикации на портале потребителя позволяют на конкретных примерах разобраться, как вести себя в ситуациях, в которые может попасть любой горожанин: например, если на купленных вещах уже дома заметили дефект, продукты оказались с истекшим сроком годности или концерт отменили в последний момент. Написанные простым языком статьи помогают не только решить подобные вопросы, но и избежать их повторения в будущем. Библиотека портала насчитывает более 230 публикаций, которые для удобства разделены на категории», – говорится в сообщении.

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Как отмечается в материале, в столице ежедневно проходит множество концертов, спектаклей, выставок, мюзиклов. Но иногда обстоятельства меняются и поход на мероприятие приходится переносить или вовсе отменять. Так, при отказе от билета более чем за 10 дней до мероприятия потребителю возвращают его полную стоимость. Бывает, что организатор отменяет мероприятие из-за погодных условий, болезни или травмы артиста. Еще одна статья поможет вернуть деньги, если долгожданный концерт не состоялся. Потребитель вправе рассчитывать на возмещение затрат на бронирование и доставку билетов. Если же мероприятие перенесли на новую дату или в другое место, можно воспользоваться купленными ранее билетами.

Для многих жителей столицы регулярное посещение фитнес-центров или тренажерных залов – важная часть активного времяпрепровождения. Можно ли вернуть деньги за неиспользованный абонемент в спортзал или возобновить клубную карту, если срок ее действия истек, подскажет специальная статья. Материал содержит рекомендации по отстаиванию своих интересов в разных ситуациях, связанных с посещением фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных центров.

«Оказывать спортивно-оздоровительные услуги должны профессионалы, а спортивному инвентарю полагается быть в исправном состоянии. Но бывает, что тренажеры в спортклубе сломаны, тренер не предупреждает о противопоказаниях к выполнению комплекса упражнений, а число посетителей существенно превышает вместимость фитнес-центра. В этом случае потребитель вправе требовать устранения проблемы, возмещения расходов на лечение обострившейся после занятий травмы, скидки за некачественно оказанные услуги. Узнать больше об этом можно благодаря еще одной публикации», – говорится в материале.