Собянин: В Москве создан сервис по подбору площадки для торжественной регистрации брака «Наша свадьба»

Сервис по подбору площадки для торжественной регистрации брака «Наша свадьба» создан в Москве, такой формат регистрации выбрали уже больше 48 тыс. пар. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Подобрать идеальное место для бракосочетания теперь можно с помощью сервиса «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это самый подробный и масштабный гид: на выбор представлено 50 площадок для торжественной регистрации. Есть как классические форматы – дворцы бракосочетания, так и более необычные – музей, аквариум, стадион и метро. Уже сформировался своеобразный «стандарт московской свадьбы». Все подготовительные процедуры к этому важному событию максимально удобны. Например, выбрать площадку и подать заявление можно онлайн», – написал мэр.

Столичная система загсов развивается в соответствии с современными требованиями: в городе обновляют дворцы бракосочетания, услуги ведомства стали доступнее в четыре раза, молодоженам могут пожениться в популярных – от небоскребов до усадеб. Необычный формат регистрации выбрали уже больше 48 тыс. пар.