Бизнесмены могут онлайн оплачивать аренду помещений, забронированных в сервисе «Вместе с культурой»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут онлайн на портале mos.ru оплачивать аренду помещений, забронированных в сервисе «Вместе с культурой». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря новому способу оплаты пользоваться сервисом «Вместе с культурой» предпринимателям стало еще проще и удобнее. При этом прежняя возможность оплаты по счету в кассе для юрлиц и индивидуальных предпринимателей также останется доступной. Каждый пользователь может выбрать для себя наиболее удобный способ. В сервис «Вместе с культурой» компании или индивидуальные предприниматели могут подобрать и забронировать помещения для проведения таких событий, как бизнес-встреча, конференция, семинар, выставка, лекция, благотворительный вечер. Уникальные объекты расположены в городских культурных центрах, домах культуры, музеях, библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры», – говорится в материале.

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Отмечается, что заявку на бронирование можно оформить онлайн в любое удобное время с помощью компьютера, планшета или телефона. Затем система сама сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться и оплатить счет на портале mos.ru в сервисе «Мои платежи» банковской картой.

«Сервис аренды городских пространств помогает проводить мероприятия не только горожанам, но и компаниям и индивидуальным предпринимателям. Причем в этом году юридические лица забронировали в 2,5 раза больше помещений, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь оплачивать аренду площадок они могут прямо на mos.ru. Благодаря этому им не нужно переходить на сторонние сервисы, а весь процесс бронирования происходит на портале mos.ru – от выбора до подтверждения аренды», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова. Отмечается, что воспользоваться сервисом и новым способом оплаты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на портале mos.ru. Пользоваться корпоративным кабинетом могут руководители организаций, а также сотрудники, имеющие электронную подпись, либо доверенные лица с определенными полномочиями.

Так, чтобы подобрать площадку в сервисе «Вместе с культурой», необходимо в разделе «Услуги» на портале mos.ru открыть подраздел «Культура, спорт, отдых» и перейти к услуге «Аренда городских пространств».

«В широком списке предложений об аренде нужно выбрать помещение, а затем следует заполнить электронную форму заявления на бронирование. Юридическим лицам нужно указать наименование организации, ИНН, контактные данные и другие сведения. Индивидуальные предприниматели должны указать паспортные данные, включая фамилию, имя и отчество, ИНН и другую необходимую информацию. В онлайн-заявке также нужно отметить тип планируемого мероприятия и после этого отправить ее», – говорится в материале.

В ответ пользователю придет договор краткосрочной аренды, сформированный системой. С этим документом нужно внимательно ознакомиться и оплатить бронирование. Если предприниматель пожелает провести оплату на портале mos.ru, то необходимо нажать на кнопку «Оплатить». После этого система автоматически перенаправит на страницу сервиса «Мои платежи» на mos.ru. Здесь юрлица или индивидуальные предприниматели смогут оплатить аренду помещения с помощью банковской карты.

Электронное заявление также будет направлено в учреждение, в котором располагается выбранное помещение. Представители площадки рассмотрят заявку в течение четырех календарных дней. Затем арендатору пришлют уведомление о результатах на электронную почту и в корпоративный кабинет на портале mos.ru. Дополнительно приезжать на площадку не потребуется. В день мероприятия арендатору нужно взять с собой только паспорт. Если администрация учреждения заявку отклонит, то будет оформлен возврат средств.

«Сейчас в электронном каталоге сервиса насчитывается около 1,3 тыс. площадок. Уникальные объекты расположены в городских культурных центрах, домах культуры, музеях, библиотеках. В огромном каталоге предлагается забронировать помещения для мероприятия любого формата. Упростить поиск помогут фильтры. Так, на главной странице сервиса расположено окно, с помощью которого можно отсортировать площадки по трем категориям: тип мероприятия, станция метро, стоимость аренды за один час. В списке из 38 видов событий можно отметить одно, несколько или все», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на второй странице сервиса расположено еще одно окно с фильтрами с большим количеством параметров. Например, городские пространства можно отсортировать по площади, вместимости, по наличию удобств и оборудования (сеть вайфай, кафе, кондиционер, сцена, проектор, интерактивная доска), а также по предоставляемым услугам на площадке (клининг, кейтеринг, световое оборудование, техническая поддержка, мероприятие под ключ).

«Еще один способ подбора площадки в культурном учреждении – просмотр всех предложений в одном списке. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Списком». А чтобы наглядно увидеть, как объекты расположены в Москве, следует нажать на кнопку «На карте». Кнопки находятся рядом в правом верхнем углу экрана. При поиске площадки предлагается использовать не только фильтры, но и подборки готовых вариантов помещений для конференций, бизнес-встреч, семинаров и других мероприятий. Специальные подборки размещаются на главной странице сервиса. В них представлено от 12 до 25 помещений», – говорится в сообщении.

У каждого помещения в сервисе «Вместе с культурой» есть своя карточка. В ней размещена полезная информация для арендаторов: фотографии, точный адрес и расстояние до ближайшей станции метро, стоимость аренды зала за один час, площадь, количество гостей, которые могут здесь разместиться. Те, кого заинтересует то или иное предложение, могут открыть страницу площадки в отдельном окне и выяснить детали. Например, нужно ли заказывать пропуск для прохода, есть ли там гардероб, кондиционер, розетки, вендинговые аппараты с кофе и едой, компьютеры и оборудование для демонстрации учебного материала. На этой же странице размещен календарь, где можно выбрать дату и время бронирования.