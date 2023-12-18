Синоптики прогнозируют оттепель в Москве до 23 декабря

Воздух в Москве будет прогреваться до плюс 2-6 градусов на этой неделе. Оттепель, по предварительным данным, продлится до субботы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве
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"Москву ожидает первая оттепель за календарную зиму на этой неделе. Еще недавно был аномальный холод, а теперь, в понедельник, температура будет на 4-5 градусов выше нормы, во вторник - на 5-6 градусов, а со среды - на 7-8 градусов. Оттепель прогнозируется до субботы включительно. Потом, по предварительным данным, будет похолодание, но без сильных морозов", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, температура в эти дни будет достигать плюс 2-6 градусов. Сильные осадки в течение недели не ожидаются, но погода может приносить дискомфорт.

"Погода теплая, но мрачная, осадков сильных не будет, но небольшой мокрый снег, морось, а во вторник даже дождь будут приносить дискомфорт. Снежный покров будет подтаивать, поэтому под ногами будет образовываться каша, периодически она будет замерзать. Потепление зимой, к сожалению, не приносит радости", - отметил Вильфанд.

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Роман Вильфанд