Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве

"Москву ожидает первая оттепель за календарную зиму на этой неделе. Еще недавно был аномальный холод, а теперь, в понедельник, температура будет на 4-5 градусов выше нормы, во вторник - на 5-6 градусов, а со среды - на 7-8 градусов. Оттепель прогнозируется до субботы включительно. Потом, по предварительным данным, будет похолодание, но без сильных морозов", - сообщил он.