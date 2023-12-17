Эскалатор на станции метро «Боровицкая» закроют на ремонт с 18 по 23 декабря

Эскалатор на станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 18 по 23 декабря 2023 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 18 по 23 декабря 2023 года на станции «Боровицкая» (выход №7) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.