Выходы на станции метро «Крылатское» поочередно закроют на ремонт с 18 декабря

Выходы со станции «Крылатское» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена поочередно частично закроют на ремонт с 18 декабря 2023 года по 13 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 18 декабря 2023 года по 13 января 2024 года с 9:00 до 18:00 выходы №1, 3-4, 5, 8 станции «Крылатское» поочередно частично закроют на ремонт», – говорится в сообщении.