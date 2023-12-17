Собянин: В столице планируется модернизировать более 20 км дорог

«В Москве постоянно идут работы по модернизации и развитию улично-дорожной сети. В поселении Десеновском, например, восстановим и построим около 10 км дорог, чтобы улучшить доступность дер. Власьево и дер. Пыхчево. Также в планах – сооружение моста на ул. Власьевская и модернизация участка Новотроицкого шоссе. Рядом с аэропортом Внуково и дер. Изварино построим и приведем в порядок около 7 км дорог. В частности, на ул. Привольная, ул. Солнечная, ул. Межевая, в Боковом и трех Проектируемых проездах. Предполагается возвести мост в створе ул. Солнечная через Алешин ручей», – написал Сергей Собянин. Мэр также отметил, что в районах Филевский Парк и Дорогомиловский будет обновлено около 3,6 км дорог, работы пройдут в том числе на путепроводе длиной 215 м. Они начнутся от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта, пройдут под Белорусским желенодорожным мостом и будут закончены в районе набережной Тараса Шевченко.