Собянин рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры в Москве

В Москве постоянно идут работы по модернизации и развитию улично-дорожной сети. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, по словам Собянина, в поселении Десеновском планируется восстановить и построить около 10 километров дорог, чтобы улучшить доступность деревень Власьево и Пыхчево. Также в планах — сооружение моста на Власьевской улице и модернизация участка Новотроицкого шоссе.

Мэр рассказал также, что рядом с аэропортом Внуково и деревней Изварино будет построено и приведено в порядок около семи километров дорог – на улицах Привольной, Солнечной, Межевой, в Боковом и трех проектируемых проездах. Также планируется возвести мост в створе Солнечной улицы через Алешин ручей.

Около 3,6 километра дорог будут обновлены в районах Филевский Парк и Дорогомиловский. Работы пройдут в том числе и на путепроводе длиной 215 метров.

"Начнем от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта. Потом – под Белорусским железнодорожным мостом и закончим в районе набережной Тараса Шевченко", – сказал Собянин.