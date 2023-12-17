Москвичей предупредили о гололедице вечером воскресенья

В столице вечером воскресенья, 17 декабря ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

«По прогнозам синоптиков, после 20:00 в столице ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.