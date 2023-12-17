Около 300 юных артистов выступили на новогоднем фестивале в Музее Победы
В фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица» в Музее Победы приняли участие около 300 юных артистов. Об этом сообщила пресс-служба ФГУБК «Музей Победы».
«Новогодний фестиваль состоялся 16 декабря в Музее Победы. Его участниками стали около 300 юных артистов из различных регионов нашей страны. Зрителями фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица» могли стать все желающие. Концерт был бесплатным для гостей музея», – говорится в сообщении.
Отмечается, что номера юных вокалистов и танцоров, посвященные зиме и новогодним праздникам, оценивало профессиональное жюри. В завершение концерта победителям вручили дипломы, памятные статуэтки, медали и сладкие подарки к Новому году.