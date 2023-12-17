Около 300 юных артистов выступили на новогоднем фестивале в Музее Победы

В фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица» в Музее Победы приняли участие около 300 юных артистов. Об этом сообщила пресс-служба ФГУБК «Музей Победы».

«Новогодний фестиваль состоялся 16 декабря в Музее Победы. Его участниками стали около 300 юных артистов из различных регионов нашей страны. Зрителями фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица» могли стать все желающие. Концерт был бесплатным для гостей музея», – говорится в сообщении.